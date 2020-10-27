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27.10.2020  10:04   

Пенсионер сгорел в дачном домике (ГСЧС)

На территории садового общества в Дергачевском районе сгорел металлический вагончик, в котором обнаружено тело погибшего.


// ГСЧС

Пожар произошел днем 26 октября.

В 16:15 спасателей вызвали на пожаре, который произошел на территории садового общества «Барвинок» в селе Новое Дергачевского района Харьковской области.

К месту вызова прибыло 3 оперативных отделения Государственной пожарно-спасательной службы из Харькова. На момент их прибытия площадь пожара составляла около 50 кв.м. Огонь охватил отделку вагончика и дрова внутри и вокруг него.

Во время ликвидации пожара пожарные обнаружили тело 80-летнего погибшего хозяина.

В 17:00 огонь удалось локализовать, в 18:40 - ликвидировать.

По предварительным данным причиной пожара является нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации твердотопливной печи.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
 
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