Пенсионер сгорел в дачном домике (ГСЧС)

На территории садового общества в Дергачевском районе сгорел металлический вагончик, в котором обнаружено тело погибшего.
Пожар произошел днем 26 октября.
В 16:15 спасателей вызвали на пожаре, который произошел на территории садового общества «Барвинок» в селе Новое Дергачевского района Харьковской области.
К месту вызова прибыло 3 оперативных отделения Государственной пожарно-спасательной службы из Харькова. На момент их прибытия площадь пожара составляла около 50 кв.м. Огонь охватил отделку вагончика и дрова внутри и вокруг него.
Во время ликвидации пожара пожарные обнаружили тело 80-летнего погибшего хозяина.
В 17:00 огонь удалось локализовать, в 18:40 - ликвидировать.
По предварительным данным причиной пожара является нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации твердотопливной печи.
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