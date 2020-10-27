27.10.2020 10:04

Пенсионер сгорел в дачном домике (ГСЧС)

На территории садового общества в Дергачевском районе сгорел металлический вагончик, в котором обнаружено тело погибшего.



// ГСЧС

Пожар произошел днем 26 октября.



В 16:15 спасателей вызвали на пожаре, который произошел на территории садового общества «Барвинок» в селе Новое Дергачевского района Харьковской области.



К месту вызова прибыло 3 оперативных отделения Государственной пожарно-спасательной службы из Харькова. На момент их прибытия площадь пожара составляла около 50 кв.м. Огонь охватил отделку вагончика и дрова внутри и вокруг него.

Во время ликвидации пожара пожарные обнаружили тело 80-летнего погибшего хозяина.



В 17:00 огонь удалось локализовать, в 18:40 - ликвидировать.



По предварительным данным причиной пожара является нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации твердотопливной печи.