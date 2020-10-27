ФОТО: В рабочем районе Харькова задержали закладчицу (Патрульная полиция)

Женщину остановили на улице харьковские патрульные.
Патрульные заметили, как при виде их автомобиля шедшая навстречу женщина резко изменила направление движения. К тому же она заметно нервничала.
Такое поведение показалось патрульным странным, и они решили с ней пообщаться. На вопрос полицейских, имеет ли она при себе запрещенные к обращению вещи, сообщила, что у нее в сумке есть около 100 свертков с наркотическими веществами. Женщина также сообщила, что эти свертки она переносит с целью распространения через так называемые "закладки".
На место была вызвана следственно-оперативная группа.
Следователи изъяли у женщины полиэтиленовые пакеты, в которых находились свертки с кристаллическим веществом. Гражданка также указала на 37 мест, где она уже успела разложить подобные свертки.
В дальнейшем делом будут заниматься следователи.
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