ФотоФакт: оригинальный выезд со стоянки (Telegram)

Об автопроисшествии сообщают очевидцы.
Как информирует Телеграмм-канал Труха, на Салтовке - маленькая ававрия возле Даффи.
Автомобиль решили вывести со стоянки по газону.
В результате иномарка окаалась в специфической ситуации.
Любовь, общение, деньги – вот приоритеты этого дня, и в этих областях сегодня легче всего одерживать победы.
Облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера. Без существенных осадков. Ночью и утром слабый туман.
26 октября 1492 года был изобретен карандаш с грифелем.
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