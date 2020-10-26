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26.10.2020  16:19   

ФотоФакт: оригинальный выезд со стоянки (Telegram)

Об автопроисшествии сообщают очевидцы.


//t.me

Как информирует Телеграмм-канал Труха, на Салтовке - маленькая ававрия возле Даффи.

Автомобиль решили вывести со стоянки по газону.

В результате иномарка окаалась в специфической ситуации.

Тэги:  дтп, авария, харков
 
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