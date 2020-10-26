26.10.2020 12:43

Чиновника лесхоза обвиняют в причинении более четырех миллионов убытков (ГБР)

Направлен в суд обвинительный акт в отношении должностного лица ГП «Красноградское лесное хозяйство».



//dbr.gov.ua

Следствием установлено, что обвиняемый в результате невыполнения своих служебных обязанностей не принял меры по обеспечению надлежащего хранения имущества государственного предприятия, в результате чего посторонние лица осуществили вырубку на территории лесничества более 250 дубов.

Кроме того, чиновник, злоупотребляя служебным положением, предоставил двум гражданам разрешение на вывоз 20 незаконно срубленных деревьев, составив при этом заведомо ложные документы.

Своими действиями чиновник нанес государству ущерб на общую сумму более 4 миллионов гривен.



Таким образом чиновник лесхоза обвиняется в незаконном сбыте леса, повлекшее тяжкие последствия, злоупотреблении властью или служебным положением, служебном подлоге и служебной халатности (ч. 4 ст. 246, ч. 1 ст. 364, ч. 1 ст. 366 и ч. 2 ст. 367 УК Украины).



В случае доказательства вины обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.



Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляли следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Полтаве. Процессуальное руководство досудебным расследованием осуществляла - Харьковская областная прокуратура. Оперативное сопровождение - Управление СБУ в Харьковской области.