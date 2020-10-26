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26.10.2020  08:25   

ДТП: на Ландау столкнулись две иномарки (Патрульная полиция)

Авария произошла около полудня 25 октября.


// Патрульная полиция

Дорожно-транспортное происшествие произошло на проспекте Льва Ландау, 62-в/1. Его участниками стали автомобили Lexus и Volkswagen, сообщили в пресс-службе Патрульной полиции.

В результате столкновения пострадал водитель автомобиля Volkswagen. Медики госпитализировали его в больницу.

Обстоятельства происшествия уточняла следственно-оперативная группа.

Тэги:  дтп, харьков
 
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