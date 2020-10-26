ДТП: на Ландау столкнулись две иномарки (Патрульная полиция)

В этот день

Гороскоп по знакам Зодиака на понедельник, 26 октября Любовь, общение, деньги – вот приоритеты этого дня, и в этих областях сегодня легче всего одерживать победы.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на понедельник 26 октября (РЕДПОСТ) В первый рабочий день на Харьковщине будет сохраняться теплая и сухая погода за счет антициклона.