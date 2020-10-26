ДТП: на Ландау столкнулись две иномарки (Патрульная полиция)

Авария произошла около полудня 25 октября.
Дорожно-транспортное происшествие произошло на проспекте Льва Ландау, 62-в/1. Его участниками стали автомобили Lexus и Volkswagen, сообщили в пресс-службе Патрульной полиции.
В результате столкновения пострадал водитель автомобиля Volkswagen. Медики госпитализировали его в больницу.
Обстоятельства происшествия уточняла следственно-оперативная группа.
Любовь, общение, деньги – вот приоритеты этого дня, и в этих областях сегодня легче всего одерживать победы.
В первый рабочий день на Харьковщине будет сохраняться теплая и сухая погода за счет антициклона.
26 октября 1492 года был изобретен карандаш с грифелем.
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