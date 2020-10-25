ВИДЕО: Больной коронавирусом выбросился из окна чернобыльской больницы (Полиция)

Полиция Харькова устанавливает обстоятельства смерти мужчины в медицинском учреждении.
Сообщение о происшествии в больнице по улице Новгородской поступило в полицию 25 октября около 9:20 от медперсонала.
От полученных травм 69-летний мужчина скончался на месте.
Пациент покончил жизнь самоубийством, выпрыгнув из окна палаты, расположенной на четвертом этаже.
Информация зарегистрирована в Шевченковском отделе полиции.
Решается вопрос об открытии уголовного производства.
День он идеален, чтобы знакомиться, экспериментировать, удивлять окружающих и ждать от них ответных сюрпризов. Доверяйте своей интуиции – она поможет вам в нужный момент, и прислушайтесь к сегодняшним идеям и снам.
В Харькове солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Без осадков.
В последние полные выходные октября Украина переходит на зимнее время. В 4:00 стрелки часов были переведены на один час назад.
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