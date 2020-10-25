25.10.2020 12:59

ВИДЕО: Больной коронавирусом выбросился из окна чернобыльской больницы (Полиция)

Полиция Харькова устанавливает обстоятельства смерти мужчины в медицинском учреждении.



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Сообщение о происшествии в больнице по улице Новгородской поступило в полицию 25 октября около 9:20 от медперсонала.



От полученных травм 69-летний мужчина скончался на месте.

Пациент покончил жизнь самоубийством, выпрыгнув из окна палаты, расположенной на четвертом этаже.



Информация зарегистрирована в Шевченковском отделе полиции.

Решается вопрос об открытии уголовного производства.

