Главная Новости Криминал и происшествия ВИДЕО: Больной коронавирусом выбросился из окна чернобыльской больницы (Полиция)
25.10.2020  12:59   

ВИДЕО: Больной коронавирусом выбросился из окна чернобыльской больницы (Полиция)

Полиция Харькова устанавливает обстоятельства смерти мужчины в медицинском учреждении.


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Сообщение о происшествии в больнице по улице Новгородской поступило в полицию 25 октября около 9:20 от медперсонала.

От полученных травм 69-летний мужчина скончался на месте.

Пациент покончил жизнь самоубийством, выпрыгнув из окна палаты, расположенной на четвертом этаже.

Информация зарегистрирована в Шевченковском отделе полиции.

Решается вопрос об открытии уголовного производства.
 

Тэги:  самоубийство, суицид, харьков, коронавирус, полиция
 
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