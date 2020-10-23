Главная Новости Криминал и происшествия ДТП: на улице Шевченко - две аварии (Telegram)
23.10.2020  19:07   

ДТП: на улице Шевченко - две аварии (Telegram)


//t.me

Как сообщает Телеграмм-канал Веха, на улице  Шевченко - две аварии.

Одно столкновение произошло возле Горбатого моста, а второе 0  на перекрестке с Московским проспектом.

 

Тэги:  дтп, авария, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
23.10 Криминал и происшествия Подробности ДТП на Ландау от полиции (МВД) 23.10 Криминал и происшествия ДТП: жесткая встреча перекрыла движение (Telegram) 23.10 Криминал и происшествия ФОТО: Дорогу на Ивановке не поделили два ВАЗа (Патрульная полиция)
 
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 