ДТП: на улице Шевченко - две аварии (Telegram)

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Гороскоп по знакам Зодиака на пятницу, 23 октября Сегодня будут легче обычного даваться точные науки, умственный труд и любая другая работа, требующая повышенной концентрации внимания.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на выходные (РЕДПОСТ) Выходные обещают быть пасмурными (в субботу синоптики не исключают небольшой дождь), но теплыми.