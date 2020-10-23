ДТП: на улице Шевченко - две аварии (Telegram)

Как сообщает Телеграмм-канал Веха, на улице Шевченко - две аварии.
Одно столкновение произошло возле Горбатого моста, а второе 0 на перекрестке с Московским проспектом.
Сегодня будут легче обычного даваться точные науки, умственный труд и любая другая работа, требующая повышенной концентрации внимания.
Выходные обещают быть пасмурными (в субботу синоптики не исключают небольшой дождь), но теплыми.
В 1994 году на просторах СНГ появился День работника рекламы – праздник всех рекламистов, маркетологов и пиарщиков.
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