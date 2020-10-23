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23.10.2020  17:00   

Подробности ДТП на Ландау от полиции (МВД)

Правоохранители устанавливают обстоятельства аварии, в которой травмы два водителя.


// hk.npu.gov.ua

ДТП произошло 23 октября около 12:30 на проспекте Льва Ландау.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа и патрульная полиции.

Установлено, что по адресу произошло столкновение автомобиля «Volkswagen» под управлением 64-летнего водителя и автомобиля «Mazda» под управлением 35-летнего водителя.

С травмами пострадавших доставили в больницу.

Информация внесена в Единый учет Слободского отдела полиции. Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины.

Все обстоятельства ДТП устанавливаются.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  дтп, харьков
 
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