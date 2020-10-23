Подробности ДТП на Ландау от полиции (МВД)

Правоохранители устанавливают обстоятельства аварии, в которой травмы два водителя.
ДТП произошло 23 октября около 12:30 на проспекте Льва Ландау.
На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа и патрульная полиции.
Установлено, что по адресу произошло столкновение автомобиля «Volkswagen» под управлением 64-летнего водителя и автомобиля «Mazda» под управлением 35-летнего водителя.
С травмами пострадавших доставили в больницу.
Информация внесена в Единый учет Слободского отдела полиции. Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины.
Все обстоятельства ДТП устанавливаются.
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