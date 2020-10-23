Главная Новости Криминал и происшествия ФОТО: Жуткое ДТП возле Будмена на Ландау (Соцсети)
23.10.2020  13:52   

ФОТО: Жуткое ДТП возле Будмена на Ландау (Соцсети)

Авария произошла днем 23 октября.


// Telegram

Фото происшествия лочевидцы выложили в соцсети.

По их словам, один из участкников столкновения выезжал с парковки строймаркета.

«Водитель на Mazda не убедился в безопасности манёвра и получил мощный удар VW Passat, который по словам очевидцев летел свыше 100 км/ч», – сообщил телеграм-канал ХС.

По сведениям Типичного ХТЗ, серьёзно пострадал водитель мазды. Его забрала скорая.

Официальная информация уточняется.



Тэги:  дтп, харьков
 
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