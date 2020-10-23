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23.10.2020  10:26   

Крыша не спасла регионального наркодилера (Полиция)

В Чугуевском районе Харьковской области во время обыска в частном домовладении местного жителя на чердаке его дома были найдены высушенные листья и стебли конопли.


://hk.npu.gov.ua

Об этом сообщили в ГУНП в Харьковской области.

Обыск проведен в рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств и психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины.

Ранее сообщалось, что на Харьковщине в течение двух дней прошли массовые обыски наркодилеров.

Источник:   Отдел коммуникации полиции в Харьковской области
 Тэги:  наркотики, задержание, харьков, марихуана
 
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