23.10.2020 10:26

Крыша не спасла регионального наркодилера (Полиция)

В Чугуевском районе Харьковской области во время обыска в частном домовладении местного жителя на чердаке его дома были найдены высушенные листья и стебли конопли.



://hk.npu.gov.ua

Об этом сообщили в ГУНП в Харьковской области.

Обыск проведен в рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств и психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины.

Ранее сообщалось, что на Харьковщине в течение двух дней прошли массовые обыски наркодилеров.