Крыша не спасла регионального наркодилера (Полиция)

В Чугуевском районе Харьковской области во время обыска в частном домовладении местного жителя на чердаке его дома были найдены высушенные листья и стебли конопли.
Об этом сообщили в ГУНП в Харьковской области.
Обыск проведен в рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств и психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины.
Ранее сообщалось, что на Харьковщине в течение двух дней прошли массовые обыски наркодилеров.
Сегодня будут легче обычного даваться точные науки, умственный труд и любая другая работа, требующая повышенной концентрации внимания.
На протяжении всего дня небо в Харькове будет покрыто облаками. Без осадков.
В 1994 году на просторах СНГ появился День работника рекламы – праздник всех рекламистов, маркетологов и пиарщиков.
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