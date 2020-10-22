22.10.2020 15:33

В банке мошенник выманил у клиента 10 тысяч долларов (МВД)

Полиция Харькова задержала жителя Харьковщины, который обманом завладел 10 тысячами долларов



// hk.npu.gov.ua

Сообщение о происшествии в отделении банка по улице Пушкинской поступило в полицию 19 октября около 12:40 от 30-летнего гражданина.

Он сообщил, что мужчина, представившийся работником банка, взял у него для обмена 10 тысяч доллар и попытался с ними скрыться на автомобиле.

Работники Управления уголовного розыска задержали лже-работника непосредственно после выхода из банка.



Во время допроса 64-летний злоумышленник пояснил, что на одном из сайтов в сети Интернет он выложил объявления об обмене валюты по завышенному курсу. Воспользовавшись доверием потерпевшего и работников банка, человек завел заявителя в комнату для VIP клиентов и завладел его деньгами.



В процессе осмотра места происшествия следственно-оперативная группа Киевского отдела полиции изъяли денежные средства.



Следователь сообщил правонарушителю о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет.



В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения.



Также правонарушитель проверяется на причастность к совершению аналогичных преступлений на территории Харьковской области и Украины.