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22.10.2020  15:33   

В банке мошенник выманил у клиента 10 тысяч долларов (МВД)

Полиция Харькова задержала жителя Харьковщины, который обманом завладел 10 тысячами долларов


// hk.npu.gov.ua

Сообщение о происшествии в отделении банка по улице Пушкинской поступило в полицию 19 октября около 12:40 от 30-летнего гражданина.

Он сообщил, что мужчина, представившийся работником банка, взял у него для обмена 10 тысяч доллар и попытался с ними скрыться на автомобиле.

Работники Управления уголовного розыска задержали лже-работника непосредственно после выхода из банка.

Во время допроса 64-летний злоумышленник пояснил, что на одном из сайтов в сети Интернет он выложил объявления об обмене валюты по завышенному курсу. Воспользовавшись доверием потерпевшего и работников банка, человек завел заявителя в комнату для VIP клиентов и завладел его деньгами.

В процессе осмотра места происшествия следственно-оперативная группа Киевского отдела полиции изъяли денежные средства.

Следователь сообщил правонарушителю о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет.

В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Также правонарушитель проверяется на причастность к совершению аналогичных преступлений на территории Харьковской области и Украины.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  мошенничество, полиция, харьков
 
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