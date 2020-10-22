Поджог кандидатской машины: полиция начала расследование (ГУ НП)

В результате пожара никто из граждан не пострадал.
Информация о происшествии поступила в Лозовской отдел полиции 22 октября около 3:40 от дежурного диспетчера Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Установлено, что возникло возгорание автомобиля «Suzuki Vitara», который принадлежит 50-летнему мужчине. В последнее время транспортным средством пользовался 41-летний брат владельца. Известно, что он является кандидатом в депутаты Лозовского городского совета.
Работниками Государственной службы по чрезвычайным ситуациям пожар ликвидирован. В настоящее время устанавливается причина возгорания транспортного средства.
Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 3 до 10 лет лишения свободы.
В настоящее время ведется следствие. Выясняются все обстоятельства произошедшего и причастные к ней лица.
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