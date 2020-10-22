ФОТО: На стихиной парковке перед домом дотла выгорел «Suzuki Vitara» (ГСЧС)

Полиция и спасатели выясняют обстоятельства и причины происшествия.
22 октября в 3:03 в дежурную часть Главного управления ГСЧС в Харьковской области поступило сообщение о пожаре в автомобиле « Suzuki Vitara », который был припаркован возле жилого дома 70, 4-го микрорайона г. Лозовая в Харьковской области.
К месту вызова выехали 1 отделение службы спасения на автоцистерне. На момент прибытия спасателей огнем был полностью охвачен автомобиль на площади около 3 кв.м.
В 3:19 пожар был локализован, а в 03:25 полностью ликвидирован.
Причина возникновения пожара устанавливается.
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Ожидается умеренно теплая погода. Солнце будет редко показываться из-за облаков. Без осадков.
Ежегодно 22 октября, начиная с 1998 года, в мире отмечается Международный день заикающихся людей.
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