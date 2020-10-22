Главная Новости Криминал и происшествия ФОТО: Сбил насмерть пешехода и скрылся – полиция ищет водителя (МВД)
22.10.2020  13:01   

ФОТО: Сбил насмерть пешехода и скрылся – полиция ищет водителя (МВД)

Авария произошла в ночь на 22 октября в Купянске.


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Около половины четвертого утра правоохранителя сообщили, что на улице 1 Мая в городе Купянске обнаружено тело 40-летнего местного жителя с телесными повреждениями, характерными для ДТП.

На автодороге сотрудники следственно-оперативной группы обнаружили следы тормозного пути неустановленного автомобиля, направление которого ведет к центральной части города Купянска.

Сейчас полицией проводятся мероприятия по установлению транспортного средства и личности водителя, а также свидетелей происшествия.

Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  дтп, харьков
 
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