ФОТО: Сбил насмерть пешехода и скрылся – полиция ищет водителя (МВД)

Авария произошла в ночь на 22 октября в Купянске.
Около половины четвертого утра правоохранителя сообщили, что на улице 1 Мая в городе Купянске обнаружено тело 40-летнего местного жителя с телесными повреждениями, характерными для ДТП.
На автодороге сотрудники следственно-оперативной группы обнаружили следы тормозного пути неустановленного автомобиля, направление которого ведет к центральной части города Купянска.
Сейчас полицией проводятся мероприятия по установлению транспортного средства и личности водителя, а также свидетелей происшествия.
Решается вопрос об открытии уголовного производства.
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Ожидается умеренно теплая погода. Солнце будет редко показываться из-за облаков. Без осадков.
Ежегодно 22 октября, начиная с 1998 года, в мире отмечается Международный день заикающихся людей.
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