21.10.2020 17:19

Задержание спецслужбиста на взятке: информация СБУ

Служба безопасности Украины продолжает системное очистки собственных рядов от коррупционеров.



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Как сообщает начальник пресс-центра в Управлении СБ Украины и Владислав Абдула в Харькове внутренняя безопасность СБУ и ГБР задержали за продажу служебной информации сотрудника Службы

Оперативники Главного управления внутренней безопасности СБ Украины совместно с ГБР задержали на взятке старшего оперуполномоченного УСБУ в Харьковской области.

По предварительной информации, сотрудник областного управления передавал заинтересованным лицам служебную информацию с ограниченным доступом. Стоимость «услуги» составляла от 3 до 5000 долларов США.

Правоохранители задержали злоумышленника согласно ст. 208 Уголовно-процессуально

го кодекса Украины после получения второй половины взятки в размере 2,5 тысячи американских долларов.

Сейчас решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины и избрания меры пресечения.

Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляет Офис Генерального Прокурора Украины.