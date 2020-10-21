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21.10.2020  17:19   

Задержание спецслужбиста на взятке: информация СБУ

Служба безопасности Украины продолжает системное очистки собственных рядов от коррупционеров.


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Как сообщает начальник пресс-центра в Управлении СБ Украины и Владислав Абдула в Харькове внутренняя безопасность СБУ и ГБР задержали за продажу служебной информации сотрудника Службы
 
Оперативники Главного управления внутренней безопасности СБ Украины совместно с ГБР задержали на взятке старшего оперуполномоченного УСБУ в Харьковской области.
 
По предварительной информации, сотрудник областного управления передавал заинтересованным лицам служебную информацию с ограниченным доступом. Стоимость «услуги» составляла от 3 до 5000 долларов США.
Правоохранители задержали злоумышленника согласно ст. 208 Уголовно-процессуально
 
го кодекса Украины после получения второй половины взятки в размере 2,5 тысячи американских долларов.
Сейчас решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины и избрания меры пресечения.
 
Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляет Офис Генерального Прокурора Украины.
Тэги:  задержание, взятка, харьков, сбу
 
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