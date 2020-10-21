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21.10.2020  17:01   

ДТП: На Белгородском шоссе автомобиль вылетел в кювет (Соцсети)

Водитель оставил транспортное средство.


// Facebook

Авария произошла днем 21 октября.

О ней сообщили очевидцы, разместив фото ДТП в соцсетях.

«На Белгородском шоссе тип на Шкоде вылетел в кювет и скрылся с места происшествия», – прокомментировал фотографию паблик ХС.

Тэги:  дтп, харьков
 
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