21.10.2020 17:01

ДТП: На Белгородском шоссе автомобиль вылетел в кювет (Соцсети)

Водитель оставил транспортное средство.



// Facebook

Авария произошла днем 21 октября.

О ней сообщили очевидцы, разместив фото ДТП в соцсетях.

«На Белгородском шоссе тип на Шкоде вылетел в кювет и скрылся с места происшествия», – прокомментировал фотографию паблик ХС.