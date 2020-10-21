ДТП: На Белгородском шоссе автомобиль вылетел в кювет (Соцсети)

Водитель оставил транспортное средство.
Авария произошла днем 21 октября.
О ней сообщили очевидцы, разместив фото ДТП в соцсетях.
«На Белгородском шоссе тип на Шкоде вылетел в кювет и скрылся с места происшествия», – прокомментировал фотографию паблик ХС.
Звезды дарят огромный творческий потенциал. Мозговой штурм и нестандартные подходы к решению задач сегодня могут принести отличные результаты.
Ожидается умеренно теплая погода. Солнце будет редко показываться из-за облаков. Без осадков.
Сегодня – День Святой Маргариты Клитероу, покровительницы деловых женщин.
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