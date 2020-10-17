17.10.2020 18:40

ВИДЕО: В Харькове следователи ГБР требовали 20 тысяч долларов взятки у своего же коллеги (ГБР)

Задержанному по подозрению в вымогательстве грозит 10 лет тюрьмы.



Фото: ГБР

Житель Харькова требовал от следователя Государственного бюро расследований и его знакомого 20 тысяч долларов. Сотрудники ведомства задержали вымогателя.

Об этом информирует пресс-служба ГБР.

"По предварительной информации, житель города Харькова, действуя по предварительному сговору с другими лицами Государственного бюро расследований, требовал от следователя ГБР и его знакомого 20 000 долларов США. Средства уплачивались за неразглашение личной информации, прекращение проведения негласных следственных (розыскных) действий в отношении следователя ГБР и за непередачу полученных сведений руководству Государственного бюро расследований", - говорится в сообщении.

На данный момент следователи решают вопрос о сообщении задержанному о подозрении в вымогательстве, совершенном по предварительному сговору группой лиц. Сейчас проводятся следственные действия, в рамках которых планируется установить всех причастных к преступлению.

"В случае доказательства вины задержанному грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества", - добавили в ведомстве.