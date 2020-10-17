ВИДЕО: В Харькове следователи ГБР требовали 20 тысяч долларов взятки у своего же коллеги (ГБР)

Задержанному по подозрению в вымогательстве грозит 10 лет тюрьмы.
Житель Харькова требовал от следователя Государственного бюро расследований и его знакомого 20 тысяч долларов. Сотрудники ведомства задержали вымогателя.
Об этом информирует пресс-служба ГБР.
"По предварительной информации, житель города Харькова, действуя по предварительному сговору с другими лицами Государственного бюро расследований, требовал от следователя ГБР и его знакомого 20 000 долларов США. Средства уплачивались за неразглашение личной информации, прекращение проведения негласных следственных (розыскных) действий в отношении следователя ГБР и за непередачу полученных сведений руководству Государственного бюро расследований", - говорится в сообщении.
На данный момент следователи решают вопрос о сообщении задержанному о подозрении в вымогательстве, совершенном по предварительному сговору группой лиц. Сейчас проводятся следственные действия, в рамках которых планируется установить всех причастных к преступлению.
"В случае доказательства вины задержанному грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества", - добавили в ведомстве.
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