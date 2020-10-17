Главная Новости Криминал и происшествия ВИДЕО: В Харькове следователи ГБР требовали 20 тысяч долларов взятки у своего же коллеги (ГБР)
17.10.2020  18:40   

ВИДЕО: В Харькове следователи ГБР требовали 20 тысяч долларов взятки у своего же коллеги (ГБР)

Задержанному по подозрению в вымогательстве грозит 10 лет тюрьмы.


Фото: ГБР

Житель Харькова требовал от следователя Государственного бюро расследований и его знакомого 20 тысяч долларов. Сотрудники ведомства задержали вымогателя.

Об этом  информирует пресс-служба ГБР.

"По предварительной информации, житель города Харькова, действуя по предварительному сговору с другими лицами Государственного бюро расследований, требовал от следователя ГБР и его знакомого 20 000 долларов США. Средства уплачивались за неразглашение личной информации, прекращение проведения негласных следственных (розыскных) действий в отношении следователя ГБР и за непередачу полученных сведений руководству Государственного бюро расследований", - говорится в сообщении.

На данный момент следователи решают вопрос о сообщении задержанному о подозрении в вымогательстве, совершенном по предварительному сговору группой лиц. Сейчас проводятся следственные действия, в рамках которых планируется установить всех причастных к преступлению.

В Харькове следователи ГБР требовали 20 тысяч долларов взятки со своего же коллеги. Фото: ГБР

"В случае доказательства вины задержанному грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества", - добавили в ведомстве.

В Харькове следователи ГБР требовали 20 тысяч долларов взятки со своего же коллеги. Фото: ГБР

Источник:   ГБР
 Тэги:  взятка, суд, харьков, доллар, гбр, прокуратура
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
09.10 Криминал и происшествия Пойманному на взятке харьковскому судье определили меру пресечения 09.10 Криминал и происшествия Глава сельсовета требовала взятку за разрешение на добычу песка (МВД) 07.10 Криминал и происшествия ФОТОфакт: Военный чиновник требовал взятку за продление контракта (ГУ НП)
 
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 