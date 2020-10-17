17.10.2020 13:31

ФОТО: На границе с Россией остановили курьера с коробкой наркотиков (ГПСУ)

В пункте пропуска "Гоптовка" в Харьковской области 16 октября таможенники совместно с работниками СБУ пресекли контрабанду наркотических веществ.



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В пункт пропуска на въезд в Россию из Украины прибыл легковой автомобиль, пассажиры которого заявили об отсутствии запрещенных или ограниченных к перемещению предметов. На сумку одного из пассажиров сработала служебная собака, натренированная на поиск наркотических веществ.

Под личными вещами на дне сумки, под тканевой подкладкой правоохранители обнаружили завернутую в прозрачную полиэтиленовую пленку самодельную картонную упаковку. В коробке были полиэтиленовые свертки разного цвета с неизвестным веществом весом около 521 грамма.

Мужчина заявил, что сумку он взял с собой по просьбе третьего лица. Таким образом человек нарушил ч. 1 ст. 483 Таможенного кодекса Украины.