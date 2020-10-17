ФОТО: На границе с Россией остановили курьера с коробкой наркотиков (ГПСУ)

В пункте пропуска "Гоптовка" в Харьковской области 16 октября таможенники совместно с работниками СБУ пресекли контрабанду наркотических веществ.
В пункт пропуска на въезд в Россию из Украины прибыл легковой автомобиль, пассажиры которого заявили об отсутствии запрещенных или ограниченных к перемещению предметов. На сумку одного из пассажиров сработала служебная собака, натренированная на поиск наркотических веществ.
Под личными вещами на дне сумки, под тканевой подкладкой правоохранители обнаружили завернутую в прозрачную полиэтиленовую пленку самодельную картонную упаковку. В коробке были полиэтиленовые свертки разного цвета с неизвестным веществом весом около 521 грамма.
Мужчина заявил, что сумку он взял с собой по просьбе третьего лица. Таким образом человек нарушил ч. 1 ст. 483 Таможенного кодекса Украины.
День обещает быть насыщен открытиями и озарениями, однако при ближайшем рассмотрении все эти блестящие идеи могут оказаться пусть яркими, но пустышками.
Харьков ждут грибные выходные: с дождем и теплыми как для осени ночами.
В это день в Первой столице родились оператор мультфильма «Жил-был пес» и режиссер фильма «Приключения Электроника».
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