Пойманному на взятке харьковскому судье определили меру пресечения

Следственная судья Высшего антикоррупционного суда частично удовлетворила ходатайство прокурора и выбрала голове ХОАС мера пресечения в виде личного обязательства, сообщает «Закон и Бизнес» со ссылкой на ВАКС.

На подозреваемого положено процессуальные обязанности: сообщать детектива, прокурора или суд об изменении своего места жительства; воздерживаться от общения со свидетелем; сдать на хранение в соответствующие органы государственной власти свои паспорта для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину.

Срок действия обязанностей - до 22 ноября 2020 включительно.

Как сообщал «ЗиБ», прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры сообщили о подозрении голове ХОАС 23 сентября 2020. Действия подозреваемой квалифицированы по ч. 3 ст. 369 УК Украины. По версии следствия, она оказывала давление на одного из судей Харьковского окружного административного суда, чтобы последний принял решение по административному делу по земельному вопросу в пользу коммерческой компании. Д

ля того, чтобы судья вынес «правильное» решение подозреваемая, по версии следствия, передала $ 3000 .