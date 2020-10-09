Главная Новости Криминал и происшествия Пойманному на взятке харьковскому судье определили меру пресечения
09.10.2020  16:45   

Пойманному на взятке харьковскому судье определили меру пресечения

Председателю Харьковского окружного административного суда, которая, по версии следствия, пыталась передать взятку и давить на подчиненного, избрана мера пресечения.


://zib.com.ua

Следственная судья Высшего антикоррупционного суда частично удовлетворила ходатайство прокурора и выбрала голове ХОАС мера пресечения в виде личного обязательства, сообщает «Закон и Бизнес»  со ссылкой на ВАКС.

На подозреваемого положено процессуальные обязанности: сообщать детектива, прокурора или суд об изменении своего места жительства; воздерживаться от общения со свидетелем; сдать на хранение в соответствующие органы государственной власти свои паспорта для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину.

Срок действия обязанностей - до 22 ноября 2020 включительно.

Как сообщал «ЗиБ», прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры сообщили о подозрении голове ХОАС 23 сентября 2020. Действия подозреваемой квалифицированы по ч. 3 ст. 369 УК Украины. По версии следствия, она оказывала давление на одного из судей Харьковского окружного административного суда, чтобы последний принял решение по административному делу по земельному вопросу в пользу коммерческой компании. Д

ля того, чтобы судья вынес «правильное» решение подозреваемая, по версии следствия, передала $ 3000 .

 

Источник:   ЗиБ
 Тэги:  взятка, суд, харьков, доллар, поезд, прокуратура
 
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