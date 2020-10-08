08.10.2020 14:02

Дело черного лесоруба отправили в суд (ГУ НП)

Следователи направили в суд обвинительный акт по факту незаконной порубки деревьев в селе Рыжово Близнюковского района.



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Полицейские установили, что в мае житель Близнюковского района без специального разрешения на использование лесных ресурсов - лесорубочного билета или лесного билета, отправил своих знакомых к защитному лесному насаждению, расположенному неподалеку от села Рыжово Близнюковского района, с целью вырубки деревьев. Мужчины не знали о незаконности указанных работ. С помощью бензопил они спилили деревья породы акация, ясень и клен в количестве 94 штук.



В дальнейшем срубленные деревья общим объемом 7,4054 кубических метров погрузили в грузовики «ЗИЛ» и отвезли к месту жителя злоумышленника.

30 июля злоумышленнику было сообщено о подозрении в совершении преступления.

Своими действиями мужчина нанес ущерб Алисовскому сельсовету в сумме более 364 000 гривен.



Досудебное расследование уголовного производства, открытое по ч. 4 ст. 246 (незаконная порубка или незаконная перевозка, хранение, сбыт леса) Уголовного кодекса Украины осуществлялось следователем Близнюковского отделения полиции.



8 октября в отношении подозреваемого в Близнюковский районный суд направлено обвинительное заключение. За совершение преступления мужчине грозит от 5 до 7 лет лишения свободы.

