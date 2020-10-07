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07.10.2020  14:05   

ФОТО: Подросток ударил отца ножом (МВД)

На Харьковщине полицейские разоблачили подростка в совершении тяжкого преступления.


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6 октября в Кегичевское отделение полиции поступило сообщение о том, что бригадой скорой помощи в медицинское учреждение был доставлен 43-летний житель района с травмой живота.

Работники полиции установили, что между мужчиной и его 14-летним сыном возник конфликт. В результате парень нанес ножевые ранения отцу. Пострадавшего доставили в больницу. Состояние его здоровья удовлетворительное.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 5 до 8 лет лишения свободы. Следственные действия продолжаются.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  нож, нападение, полиция, харьков
 
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