07.10.2020 14:05

ФОТО: Подросток ударил отца ножом (МВД)

На Харьковщине полицейские разоблачили подростка в совершении тяжкого преступления.



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6 октября в Кегичевское отделение полиции поступило сообщение о том, что бригадой скорой помощи в медицинское учреждение был доставлен 43-летний житель района с травмой живота.



Работники полиции установили, что между мужчиной и его 14-летним сыном возник конфликт. В результате парень нанес ножевые ранения отцу. Пострадавшего доставили в больницу. Состояние его здоровья удовлетворительное.



Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 5 до 8 лет лишения свободы. Следственные действия продолжаются.



