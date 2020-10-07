07.10.2020 08:26

Уничтожил потолок исторической ценности: подрядчику выдвинули обвинение (Прокуратура)

Директору ООО сообщено о подозрении по факту присвоения имущества, убытку государству на 350 тыс. грн и разрушения культурного памятника.



//khar.gp.gov.ua

Досудебным расследованием установлено, что при проведении капитального ремонта кровли в одном из коммунальных учреждений здравоохранения директор ООО-подрядчика составил и издал заведомо ложный документ, в котором отметил, что услуги по авторскому надзору выполнены, присвоив таким образом оплату за них. При этом фактически авторский надзор не выполнялся.

Кроме того, указанный директор выполнил условия договора в полном объеме, совершив служебную халатность. Это привело к убыткам государству на сумму почти 350 тыс. грн.



В дальнейшем из-за некачественного выполнения условий договора подрядчиком влажной повреждено живописный плафон парадной залы с изображением художественного произведения. Из-за вздутия полотна частично разрушен памятник архитектуры и градостроительства местного значения.

Под процессуальным руководством Харьковской местной прокуратуры № 1 директору ООО сообщено о подозрении по факту служебного подлога, присвоения имущества путем злоупотребления служебным положением, служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия, разрушения объекта культурного наследия (ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 191, ч. 2 ст. 367, ч. 5 ст. 298 УК Украины).



Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.



Санкция статьи предусматривает наказание в виде виде лишения свободы на срок до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до трех лет или без такового.