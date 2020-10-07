Главная Новости Криминал и происшествия Уничтожил потолок исторической ценности: подрядчику выдвинули обвинение (Прокуратура)
07.10.2020  08:26   

Уничтожил потолок исторической ценности: подрядчику выдвинули обвинение (Прокуратура)

Директору ООО сообщено о подозрении по факту присвоения имущества, убытку государству на 350 тыс. грн и разрушения культурного памятника.


//khar.gp.gov.ua

Досудебным расследованием установлено, что при проведении капитального ремонта кровли в одном из коммунальных учреждений здравоохранения директор ООО-подрядчика составил и издал заведомо ложный документ, в котором отметил, что услуги по авторскому надзору выполнены, присвоив таким образом оплату за них. При этом фактически авторский надзор не выполнялся.

Кроме того, указанный директор выполнил условия договора в полном объеме, совершив служебную халатность. Это привело к убыткам государству на сумму почти 350 тыс. грн.

В дальнейшем из-за некачественного выполнения условий договора подрядчиком влажной повреждено живописный плафон парадной залы с изображением художественного произведения. Из-за вздутия полотна частично разрушен памятник архитектуры и градостроительства местного значения.

Под процессуальным руководством Харьковской местной прокуратуры № 1 директору ООО сообщено о подозрении по факту служебного подлога, присвоения имущества путем злоупотребления служебным положением, служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия, разрушения объекта культурного наследия (ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 191, ч. 2 ст. 367, ч. 5 ст. 298 УК Украины).

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде виде лишения свободы на срок до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до трех лет или без такового.

Источник:   Прокуратура Харьковской области
 Тэги:  прокуратура, харьков, подозрение, халатность
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
02.10 Власть ФОТОфакт: Проректор харьковского вуза попался на взятке (Прокуратура) 30.09 Криминал и происшествия Преступная троица, похитившая человека ради выкупа, предстанет перед судом (Прокуратура) 29.09 Криминал и происшествия Убытки почти в 450 тысяч гривен: двум чиновникам сообщено о подозрении (Прокуратура)
 
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 