02.10.2020 13:56

Мужчина погиб под колесами электрички (ГП НП)

От полученных травм неизвестный мужчина погиб на месте.



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1 октября около 6:00 в Нововодолажское отделение полиции поступило сообщение от дежурного железнодорожной станции «Даниленко» о том, что между железнодорожными станциями «Власовка» и «Широкий» электропоезд сбил мужчину.

Полученные повреждения оказались не совместимыми с жизнью.



В результате происшествия движение поезда было остановлено. Его восстановили в 08:20.



По адресу выезжала следственно-оперативная группа. Тело погибшего направлено в морг. Личность мужчины и его родственники устанавливаются.



Следователем открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины.