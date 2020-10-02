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02.10.2020  13:56   

Мужчина погиб под колесами электрички (ГП НП)

От полученных травм неизвестный мужчина погиб на месте.


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1 октября около 6:00 в Нововодолажское отделение полиции поступило сообщение от дежурного железнодорожной станции «Даниленко» о том, что между железнодорожными станциями «Власовка» и «Широкий» электропоезд сбил мужчину.

Полученные повреждения оказались не совместимыми с жизнью.

В результате происшествия движение поезда было остановлено. Его восстановили в 08:20.

По адресу выезжала следственно-оперативная группа. Тело погибшего направлено в морг. Личность мужчины и его родственники устанавливаются.

Следователем открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  попал под поезд, полиция, харьков
 
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