Мужчина погиб под колесами электрички (ГП НП)

От полученных травм неизвестный мужчина погиб на месте.
1 октября около 6:00 в Нововодолажское отделение полиции поступило сообщение от дежурного железнодорожной станции «Даниленко» о том, что между железнодорожными станциями «Власовка» и «Широкий» электропоезд сбил мужчину.
Полученные повреждения оказались не совместимыми с жизнью.
В результате происшествия движение поезда было остановлено. Его восстановили в 08:20.
По адресу выезжала следственно-оперативная группа. Тело погибшего направлено в морг. Личность мужчины и его родственники устанавливаются.
Следователем открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины.
Вместо споров постарайтесь найти общие интересы, установив личный контакт. Тогда возникшие симпатии склонят на вашу сторону гораздо лучше любых аргументов и доводов.
Первые по-настоящему осенние выходные: прохладно, пасмурно и временами дожди.
Каждую первую пятницу октября отмечается пусть и неофициальный, зато международный праздник улыбок.
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