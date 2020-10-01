Главная Новости Криминал и происшествия ВИДЕО: На Веснина – пробка из-за ДТП (Telegram)
01.10.2020  13:33   

ВИДЕО: На Веснина – пробка из-за ДТП (Telegram)

Авария произошла на полосе в сторону Пушкинской.


// Facebook

О происшествии сообщили очевидцы.

На улице Веснина столкнулись легковушка и микроавтобус.

«ДТП на Веснина/Пушкинская. Объезжаем», – советует телеграм-канал Веха.

 

Тэги:  дтп, харьков
 
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