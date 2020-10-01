Главная Новости Криминал и происшествия Тройное ДТП на выезде в Салтов: есть пострадавшая (УПП)
01.10.2020  12:26   

Тройное ДТП на выезде в Салтов: есть пострадавшая (УПП)

Причины аварии выяснит следствие.


// Патрульная полиция

1 октября около 9:40 произошло дорожно-транспортное происшествие на перекрестке Салтовского шоссе и Окрыжной дороги.

Участниками столкновения стали легковые автомобили Volkswagen и ВАЗ и грузовик КрАЗ, сообщили в Патрульной полиции.

В результате ДТП пострадала пассажирка автомобиля Volkswagen. Медики госпитализировали ее в больницу.

Обстоятельства происшествия устанавливала следственно-оперативная группа.

Тэги:  дтп, харьков
 
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