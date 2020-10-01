Тройное ДТП на выезде в Салтов: есть пострадавшая (УПП)

Гороскоп по знакам Зодиака на четверг, 1 октября Если на повестке дня стоят какие-либо ответственные или, тем более, денежные дела, то по возможности лучше их на день-другой отложить.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на пятницу, 2 октября (РЕДПОСТ) На протяжении всего дня погода в Харькове будет облачно с прояснениями. Ночью будет идти сильный дождь, который к утру должен ослабнуть, а к полудню и вовсе закончиться.