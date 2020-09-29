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29.09.2020  13:08   

Заявление ХТЗ: мошенники от имени завода делают крупные заказы с отсроченным платежом (ХТЗ)

Появились мошенники, которые выдают себя за работников Харьковского тракторного завода и заключают фальшивые договоры от имени предприятия.


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Служба безопасности завода установила факты мошенничества, когда по поддельным печатям и подписям злоумышленники заключали заказы на дорогую электронную технику. Об этом сообщили на предприятии

Псевдосотрудники завода указывали в документах отсрочку платежа и требовали отгрузить товар с помощью одного из крупнейших почтовых операторов Украины.

Одни из таких мошенников были задержаны при получении товара и будут привлечены к уголовной ответственности.

В связи с тем, что данная мошенническая схема может иметь системный характер, поставщикам рекомендуют перед отгрузкой товара на условиях отсрочки платежа уточнять действительность сделки по ссылке или по е-mail: [email protected]

Тэги:  мошенничество, хтз, харьков
 
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