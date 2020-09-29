Заявление ХТЗ: мошенники от имени завода делают крупные заказы с отсроченным платежом (ХТЗ)

Появились мошенники, которые выдают себя за работников Харьковского тракторного завода и заключают фальшивые договоры от имени предприятия.
Служба безопасности завода установила факты мошенничества, когда по поддельным печатям и подписям злоумышленники заключали заказы на дорогую электронную технику. Об этом сообщили на предприятии
Псевдосотрудники завода указывали в документах отсрочку платежа и требовали отгрузить товар с помощью одного из крупнейших почтовых операторов Украины.
Одни из таких мошенников были задержаны при получении товара и будут привлечены к уголовной ответственности.
В связи с тем, что данная мошенническая схема может иметь системный характер, поставщикам рекомендуют перед отгрузкой товара на условиях отсрочки платежа уточнять действительность сделки по ссылке или по е-mail: [email protected]
Удивительный день, когда эмоции буквально зашкаливают, и страсть может вспыхнуть в любой момент. Возможны новые романтические знакомства.
В Харькове солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Усиление скорости ветра до 15-24 м/с. Ночью без осадков. Днем местами по области небольшой кратковременный дождь.
По инициативе Всемирной федерации сердца при поддержке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) мировое сообщество отмечает Всемирный День Сердца.
влажность:
давление:
ветер: