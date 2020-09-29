ФОТО: На спортивной площадке обнаружили труп (Соцсети)

В этот день

Гороскоп по знакам Зодиака на вторник, 29 сентября Удивительный день, когда эмоции буквально зашкаливают, и страсть может вспыхнуть в любой момент. Возможны новые романтические знакомства.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на вторник, 29 сентября (РЕДПОСТ) В Харькове солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Усиление скорости ветра до 15-24 м/с. Ночью без осадков. Днем местами по области небольшой кратковременный дождь.