Главная Новости Криминал и происшествия ФОТО: На спортивной площадке обнаружили труп (Соцсети)
29.09.2020  10:55   

ФОТО: На спортивной площадке обнаружили труп (Соцсети)

Инцидент произошел утром 29 сентября.


// Telegram

О произошедшем сообщили очевидцы.

По их информации, на спортивной площадке возле поликлиники №19, что на улице Героев Сталинграда, находится труп мужчины.

«Максимально недоброе утро за 19 поликлиникой: труп мужчины», – написал телеграм-канал Труха.

Скорая и полиция на месте.

Официальная информация уточняется.

 

Тэги:  смерть, труп, полиция, харьков
 
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