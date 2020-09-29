ФОТО: На спортивной площадке обнаружили труп (Соцсети)

Инцидент произошел утром 29 сентября.
О произошедшем сообщили очевидцы.
По их информации, на спортивной площадке возле поликлиники №19, что на улице Героев Сталинграда, находится труп мужчины.
«Максимально недоброе утро за 19 поликлиникой: труп мужчины», – написал телеграм-канал Труха.
Скорая и полиция на месте.
Официальная информация уточняется.
Удивительный день, когда эмоции буквально зашкаливают, и страсть может вспыхнуть в любой момент. Возможны новые романтические знакомства.
В Харькове солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Усиление скорости ветра до 15-24 м/с. Ночью без осадков. Днем местами по области небольшой кратковременный дождь.
По инициативе Всемирной федерации сердца при поддержке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) мировое сообщество отмечает Всемирный День Сердца.
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