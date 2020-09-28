28.09.2020 12:05

ФОТОфакт: В промзоне Харькова подделывали анаболики на миллионы гривен (СБУ)

Служба безопасности Украины блокировала противоправную деятельность организованной преступной группы, участники которой незаконно изготавливали и реализовывали фальсифицированные анаболические и сильнодействующие препараты на миллионы гривен.



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Организовали нелегальный бизнес четверо жителей Харькова и Киева. Сырье для изготовления фальсификата они получали по почте из страны в Восточной Азии.

Производство медикаментов злоумышленники осуществляли кустарным способом в арендованном помещении в харьковской промышленной зоне.

Для подделки упаковки, голограмм и инструкций участники преступления использовали мощности одной из городских типографий, где работал один из сообщников.



Участники группировки реализовывали подделки под видом продукции известных фармацевтических производителей через интернет-магазин. По предварительным оценкам, объем проданного товара оценивается в более 15 миллионов гривен в год.



Четырем участникам группы объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 321-1 Уголовного кодекса Украины. Двум из них судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.



Продолжается досудебное следствие.



Операция проводилась Главным управлением контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБ Украины под процессуальным руководством Киевской местной прокуратуры № 7.