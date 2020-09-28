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28.09.2020  09:23   

ФОТО: Лобовое столкновение под Харьковом: погиб водитель Нивы (МВС)

Полицейские устанавливают обстоятельства аварии, в результате которой погиб человек.


// hk.npu.gov.ua

Автопроисшествие произошло 26 сентября около 4:00 возле поселка Панютино Лозовского района.

Установлено, что на автодороге «Мерефа-Павлоград» произошло лобовое столкновение автомобиля «ДАФ» под управлением 57-летнего водителя и автомобиля «Нива» под управлением 47-летнего мужчины.

От полученных травм водитель легковушки погиб.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Все обстоятельства аварии устанавливаются.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  дтп, харьков
 
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