27.09.2020 17:15

Пожар на ХТЗ: пожарные спасли три десятка человек (ГСЧС)

Огненная стихия разыгралась на улице Библика.



//kh.dsns.gov.ua

Как сообщает ГУ ГСЧС 26 сентября 2020 года в 15:38 на номер «101» поступило сообщение о пожаре, который произошел в пятиэтажном жилом доме по адресу: г. Харьков, вул. Библика, 63.

К месту пожара немедленно были направлены 4 отделения службы спасения на автоцистернах и одно отделение на автолестнице. На момент прибытия пожарных в комнате квартиры на 4-м этаже горели мебель и домашние вещи на площади 30 кв.м. Через сильное задымление коридора и верхних этажей спасателям пришлось выводить на свежий воздух 20 человек.

Еще семь жильцов дома было спасено, из них три человека госпитализированы во 2-й городской больницы токсикологического отделения, с диагнозам отравление угарным газом.

В 16:42 пожар был локализован и в 19:01 окончательно ликвидирован.

Причина возникновения пожара - неосторожное обращение с огнем.