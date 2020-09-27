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27.09.2020  17:15   

Пожар на ХТЗ: пожарные спасли три десятка человек (ГСЧС)

Огненная стихия разыгралась на улице Библика.


//kh.dsns.gov.ua
Как сообщает ГУ ГСЧС 26 сентября 2020 года в 15:38 на номер «101» поступило сообщение о пожаре, который произошел в пятиэтажном жилом доме по адресу: г. Харьков, вул. Библика, 63.
 
К месту пожара немедленно были направлены 4 отделения службы спасения на автоцистернах и одно отделение на автолестнице. На момент прибытия пожарных в комнате квартиры на 4-м этаже горели мебель и домашние вещи на площади 30 кв.м. Через сильное задымление коридора и верхних этажей спасателям пришлось выводить на свежий воздух 20 человек.
 
Еще семь жильцов дома было спасено, из них три человека госпитализированы во 2-й городской больницы токсикологического отделения, с диагнозам отравление угарным газом.
 
В 16:42 пожар был локализован и в 19:01 окончательно ликвидирован.
 
Причина возникновения пожара - неосторожное обращение с огнем.
 
Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, хтз, харьков, библика
 
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