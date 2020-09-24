ВИДЕО: На мосту Ландау – ДТП-паровозик из пяти автомобилей (Telegram)

Авария произошла днем 24 сентября на Коммунальном путепроводе.
О произошедшем сообщили очевидцы в соцсетях.
«Сразу 5 автомобилей столкнулись на мосту Ландау над Московским проспектом. Пожалуй, это ДТП дня. Хотя, ещё не вечер...», – иронизирует телеграм-канал Веха.
День предвещает удачу тем, кто не боится решительных действий. Есть шанс «вытянуть» даже самый безнадежный проект, если взяться за него всерьез, засучив рукава.
Вечером в Харькове возможны прояснения, но на протяжении почти всего дня не небе будут облака. Без осадков.
Этот День посвящён проблемам экологической безопасности морских перевозок, сохранению биоресурсов.
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