Главная Новости Криминал и происшествия ВИДЕО: На мосту Ландау – ДТП-паровозик из пяти автомобилей (Telegram)
24.09.2020  13:14   

ВИДЕО: На мосту Ландау – ДТП-паровозик из пяти автомобилей (Telegram)

Авария произошла днем 24 сентября на Коммунальном путепроводе.


// Facebook

О произошедшем сообщили очевидцы в соцсетях.

«Сразу 5 автомобилей столкнулись на мосту Ландау над Московским проспектом. Пожалуй, это ДТП дня. Хотя, ещё не вечер...», – иронизирует телеграм-канал Веха.

 

Тэги:  дтп, харьков
 
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