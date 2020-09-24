ВИДЕО: На Салтовкке по время движения загорелся автомобиль (Telegram)

О происшествии сообщили очевидцы.
Утром 24 сентября на перекрестке улиц Гвардейцев Широнинцев и Валентиновской во время движени загорелся автомобиль.
Видео инцидента опубликовали местные паблики.
День предвещает удачу тем, кто не боится решительных действий. Есть шанс «вытянуть» даже самый безнадежный проект, если взяться за него всерьез, засучив рукава.
Ясная погода ожидается в Харькове утром и вечером, а днем небо могут затянуть облака, но ненадолго. Без осадков.
Этот День посвящён проблемам экологической безопасности морских перевозок, сохранению биоресурсов.
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