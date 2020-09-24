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24.09.2020  08:41   

ВИДЕО: На Салтовкке по время движения загорелся автомобиль (Telegram)

О происшествии сообщили очевидцы.


// Telegram

Утром 24 сентября на перекрестке улиц Гвардейцев Широнинцев и Валентиновской во время движени загорелся автомобиль.

Видео инцидента опубликовали местные паблики.

 

Тэги:  пожар, харьков
 
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