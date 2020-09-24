ФОТО: На одном из выездов с Салтовки в центр – ДТП и пробка (Соцсети)

Авария произошла утром 24 сентября.
На улице Валентиновской, возле поворота на улицу Барабашова, столкнулись две легковушки.
О происшествии сообщили очевидцы. По их словам, движение на этом участке затруднено.
«Максимально недоброе утро на Валентиновской: ДТП + пробка», – написал телеграм-канал ХХ.
День предвещает удачу тем, кто не боится решительных действий. Есть шанс «вытянуть» даже самый безнадежный проект, если взяться за него всерьез, засучив рукава.
Ясная погода ожидается в Харькове утром и вечером, а днем небо могут затянуть облака, но ненадолго. Без осадков.
Этот День посвящён проблемам экологической безопасности морских перевозок, сохранению биоресурсов.
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