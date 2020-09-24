Главная Новости Криминал и происшествия ФОТО: На одном из выездов с Салтовки в центр – ДТП и пробка (Соцсети)
24.09.2020  09:32   

ФОТО: На одном из выездов с Салтовки в центр – ДТП и пробка (Соцсети)

Авария произошла утром 24 сентября.


// Facebook

На улице Валентиновской, возле поворота на улицу Барабашова, столкнулись две легковушки.

О происшествии сообщили очевидцы. По их словам, движение на этом участке затруднено.

«Максимально недоброе утро на Валентиновской: ДТП + пробка», – написал телеграм-канал ХХ.

Тэги:  дтп, харьков
 
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