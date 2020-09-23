Главная Новости Криминал и происшествия ВИДЕО: ДТП с мотоциклом в Харькове (Telegram)
23.09.2020  13:13   

ВИДЕО: ДТП с мотоциклом в Харькове (Telegram)

Авария произошла на перекрестке Московского проспекта и площади Небесной сотни.


// Telegram

Утром 23 сентября произошло дорожно-транспортное с мотоциклом. О случившемся сообщили очевидцы в соцсетях.

«На Московском возле универмага Харьков снесли мотоциклиста», – написал телеграм-канал Типичное ХТЗ.

Полиция и скорая на месте.

Официальная информация уточняется.

 

 

Тэги:  дтп, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
23.09 Криминал и происшествия ДТП: легковушка догнала внедорожник (Telegram) 23.09 Криминал и происшествия ФОТО: в полуночном ДТП на Зерновой пострадала женщина (Патрульная полиция) 22.09 Криминал и происшествия Видеофакт: под Харьковом - ДТП с вылетом в кювет (Telegram)
 
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 