ВИДЕО: ДТП с мотоциклом в Харькове (Telegram)

Авария произошла на перекрестке Московского проспекта и площади Небесной сотни.
Утром 23 сентября произошло дорожно-транспортное с мотоциклом. О случившемся сообщили очевидцы в соцсетях.
«На Московском возле универмага Харьков снесли мотоциклиста», – написал телеграм-канал Типичное ХТЗ.
Полиция и скорая на месте.
Официальная информация уточняется.
Сегодня удачное время для карьерного роста, учебы, повышения квалификации, а также для того, чтобы добиваться своего, используя для этого любые подручные средства.
Ясная погода ожидается в Харькове утром и вечером, а днем небо могут затянуть облака, но ненадолго. Без осадков.
23 сентября было принято срывать ягоды рябины и кистями вешать под крышу.
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