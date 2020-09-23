23.09.2020 10:15

Уличенной во взятке главе админсуда сообщили о подозрении (НАБУ)

Подозрение вручено прокурорами САП по поручению и.о. Генерального прокурора.



//nabu.gov.ua

Следствие установило, что председатель Харьковского окружного административного суда осуществляла давление на одного из судей, чтобы тот принял решение по административному делу по земельному вопросу в пользу коммерческой компании.



21 сентября, перед соответствующим судебным заседанием чиновницу Харьковского ОАС в момент передачи ею неправомерной выгоды «на горячем» разоблачили детективы Национального бюро совместно с CБУ и САП.

22 сентября председателю Харьковского окружного административного суда, разоблаченной на передаче неправомерной выгоды, сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.369 УК Украины ( «Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу»). Подозрение вручены прокурорами САП по поручению и.о. Генерального прокурора.