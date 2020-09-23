Уличенной во взятке главе админсуда сообщили о подозрении (НАБУ)

Подозрение вручено прокурорами САП по поручению и.о. Генерального прокурора.
Следствие установило, что председатель Харьковского окружного административного суда осуществляла давление на одного из судей, чтобы тот принял решение по административному делу по земельному вопросу в пользу коммерческой компании.
21 сентября, перед соответствующим судебным заседанием чиновницу Харьковского ОАС в момент передачи ею неправомерной выгоды «на горячем» разоблачили детективы Национального бюро совместно с CБУ и САП.
22 сентября председателю Харьковского окружного административного суда, разоблаченной на передаче неправомерной выгоды, сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.369 УК Украины ( «Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу»). Подозрение вручены прокурорами САП по поручению и.о. Генерального прокурора.
Сегодня удачное время для карьерного роста, учебы, повышения квалификации, а также для того, чтобы добиваться своего, используя для этого любые подручные средства.
Местами сохраняются ночные заморозки на поверхности почвы 0-3°С. Весь день в Харькове будет держаться ясная и теплая погода. Без осадков.
23 сентября было принято срывать ягоды рябины и кистями вешать под крышу.
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