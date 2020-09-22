ФОТО: На взятке поймали главу Харьковского окружного административного суда (СБУ)

Служба безопасности Украины совместно с НАБУ под процессуальным руководством САП разоблачила Председателя Харьковского окружного административного суда на передаче взятки.
По данным предварительного расследования, чиновник осуществляла давление на одного из судей для вынесения необходимого судебного постановления по административному делу по земельному вопросу. За принятие судьей «правильного» решения Председатель суда передала 3000 долларов США.
Сейчас продолжаются неотложные следственные действия для установления других возможных фактов коррупции и причастности к ним сотрудников суда.
Решается вопрос о сообщение Председателю суда о подозрении по ч. 3 ст. 369 Уголовного кодекса Украины.
Весь день и окружающие, и вы будете испытывать непреодолимое желание вмешаться в чужие дела, даже если об этом никто не просит.
В Харькове на небе в этот день не будет ни облачка. Без осадков. Ночью на поверхности почвы заморозки 0-2°С.
В этой году осеннее равноденствие начинается 22 сентября - это время обновления жизненного цикла для природы и для людей.
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