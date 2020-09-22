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22.09.2020  16:36   

Видеофакт: под Харьковом - ДТП с вылетом в кювет (Telegram)

Об аварии сообщают очевидцы.


//t.me

Как информирует Телеграмм-канал ХС Харьков, на дороге под Харьковом - ДТП.

На волчанской трассе - вылет фуры в кювет.

Тэги:  дтп, авария, харьков
 
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