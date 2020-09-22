Видеофакт: под Харьковом - ДТП с вылетом в кювет (Telegram)

Об аварии сообщают очевидцы.
Как информирует Телеграмм-канал ХС Харьков, на дороге под Харьковом - ДТП.
На волчанской трассе - вылет фуры в кювет.
Весь день и окружающие, и вы будете испытывать непреодолимое желание вмешаться в чужие дела, даже если об этом никто не просит.
В Харькове на небе в этот день не будет ни облачка. Без осадков. Ночью на поверхности почвы заморозки 0-2°С.
В этой году осеннее равноденствие начинается 22 сентября - это время обновления жизненного цикла для природы и для людей.
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