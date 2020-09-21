21.09.2020 12:02

ФОТО: Под Харьковом автомобиль опрокинулся в пруд: водитель погиб (Нацполиция)

Авария произошла в ночь на 20 сентября.



// hk.npu.gov.ua

Около 00:45 в селе Ивано-Шийчино Богодуховского района 30-летний водитель легковушки «ВАЗ-2106» не справился с управлением и допустил опрокидывание авто в пруд.

В результате аварии водитель погиб, его 20-летний пассажир с травмами доставлен в местную больницу.

Автомобиль помещен на площадку временного содержания территориального отдела полиции.



По данному факту следователем открыто уголовное производство по ч. 2 и ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Все обстоятельства аварии устанавливаются.





