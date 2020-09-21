ФОТО: Под Харьковом автомобиль опрокинулся в пруд: водитель погиб (Нацполиция)

Авария произошла в ночь на 20 сентября.
Около 00:45 в селе Ивано-Шийчино Богодуховского района 30-летний водитель легковушки «ВАЗ-2106» не справился с управлением и допустил опрокидывание авто в пруд.
В результате аварии водитель погиб, его 20-летний пассажир с травмами доставлен в местную больницу.
Автомобиль помещен на площадку временного содержания территориального отдела полиции.
По данному факту следователем открыто уголовное производство по ч. 2 и ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.
Все обстоятельства аварии устанавливаются.
Гороскоп на сегодняшний день обещает вам энергичность и неутомимость практически в любых сферах жизни, в том числе и в любви.
В Харькове на небе в этот день не будет ни облачка. Без осадков. Ночью на поверхности почвы заморозки 0-2°С.
Православные отмечают сегодня Рождество Пресвятой Богородицы.
влажность:
давление:
ветер: