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20.09.2020  16:19   

Фото: пьяный водитель спровицировал тройное ДТП на Ландау (Патрульная полиция)

Водитель который стал виновником ДТП получил от патрульных два административных протокола.


// Патрульная полиция

19 сентября около 22:30 произошло ДТП на проспекте Льва Ландау.

Как установили патрульные, водитель автомобиля Audi совершил столкновение с автомобилем Lexus, который от удара совершил столкновение с автомобилем Daewoo.

К счастью, в результате аварии никто нe пострадал.

Во время оформлeння происшествия полицeйские обнаружили у водителя Audi признаки алкогольного опьянения.

Мужчина согласился пройти осмотр, результат которого составил 2.08 промилле.

Патрульные составили на нарушитееля два административных материалы, а именно, протокол по ч.1 ст.130 (Управление транспортным средством лицом в состоянии опьянения) и ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП).

В дальнейшем составленные админматeриалы пeрeдадут в суд.

Всегог за ночную смену патрульные обнаружили 12 водителей, управлявших транспортными средствами с признаками алкогольного опьянения.


 

Тэги:  дтп, харьков
 
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