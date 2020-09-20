20.09.2020 16:19

Фото: пьяный водитель спровицировал тройное ДТП на Ландау (Патрульная полиция)

Водитель который стал виновником ДТП получил от патрульных два административных протокола.



// Патрульная полиция

19 сентября около 22:30 произошло ДТП на проспекте Льва Ландау.



Как установили патрульные, водитель автомобиля Audi совершил столкновение с автомобилем Lexus, который от удара совершил столкновение с автомобилем Daewoo.



К счастью, в результате аварии никто нe пострадал.



Во время оформлeння происшествия полицeйские обнаружили у водителя Audi признаки алкогольного опьянения.



Мужчина согласился пройти осмотр, результат которого составил 2.08 промилле.



Патрульные составили на нарушитееля два административных материалы, а именно, протокол по ч.1 ст.130 (Управление транспортным средством лицом в состоянии опьянения) и ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП).



В дальнейшем составленные админматeриалы пeрeдадут в суд.



Всегог за ночную смену патрульные обнаружили 12 водителей, управлявших транспортными средствами с признаками алкогольного опьянения.



