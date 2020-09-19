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19.09.2020  15:31   

Фотофакт: на Салтовке перевернулась бетономешалка (Telegram)

Об аварии сообщают очевидцы.


//t.me

Как информирует Телеграмм-канал ХС Харьков, на Салтовке - ДТП.

Здесь, на улице Бучмы перевенулась бетономешалка.

Подробностей аварии пока нет.  

 

Тэги:  дтп, авария, харьков
 
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