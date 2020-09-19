Фотофакт: на Салтовке перевернулась бетономешалка (Telegram)

Об аварии сообщают очевидцы.
Как информирует Телеграмм-канал ХС Харьков, на Салтовке - ДТП.
Здесь, на улице Бучмы перевенулась бетономешалка.
Подробностей аварии пока нет.
Сегодняшний гороскоп по своему эмоциональному фону обещает, мягко говоря, не слишком благоприятный день. Звезды рекомендуют быть внимательнее и собраннее, чтобы не наделать ошибок.
В выходные нас ждут холодные ночи, относительно теплые дни и солнышко. В субботу еще задержится сильный ветер.
19 сентября в 10:00 начнется Всемирный день уборки «World Cleanup Day».
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