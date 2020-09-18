На Клочковской сбили велосипедиста (Патрульная полиция)

17 сентября около 17:30 патрульные получили вызов о ДТП с пострадавшими на улице Клочковской, 99.
По предварительной информации, участниками дорожно-транспортного происшествия стали автомобиль Hyundai и велосипедист.
В результате аварии потрадал велосипедист, медики госпитализировали его в больницу.
Происшествие оформляла следственно-оперативная группа.
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