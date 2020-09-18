Главная Новости Криминал и происшествия На Клочковской сбили велосипедиста (Патрульная полиция)
18.09.2020  14:01   

На Клочковской сбили велосипедиста (Патрульная полиция)

17 сентября около 17:30 патрульные получили вызов о ДТП с пострадавшими на улице Клочковской, 99.


// Facebook

По предварительной информации, участниками дорожно-транспортного происшествия стали автомобиль Hyundai и велосипедист.

В результате аварии потрадал велосипедист, медики госпитализировали его в больницу.

Происшествие оформляла следственно-оперативная группа.

Тэги:  дтп, харьков
 
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