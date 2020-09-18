18.09.2020 11:55

ФОТОфакт: Под Харьковом скорую спасли из песчаного плена (ЦЭМПиМК)

Инцидент произошел 17 сентября в Мерефе.



// Facebook

Как сообщили в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, 202-я бригада экстренной медпомощи застряла в песке. Самостоятельно выехать автомобилю не удавалось.

Для решения проблемы на помощь вызвали представителей ГСЧС.

В то же время на вызов к пациенту была направлена бригада скорой, которая находилась неподалеку.