Главная Новости Криминал и происшествия ФОТОфакт: Под Харьковом скорую спасли из песчаного плена (ЦЭМПиМК)
18.09.2020  11:55   

ФОТОфакт: Под Харьковом скорую спасли из песчаного плена (ЦЭМПиМК)

Инцидент произошел 17 сентября в Мерефе.


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Как сообщили в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, 202-я бригада экстренной медпомощи застряла в песке. Самостоятельно выехать автомобилю не удавалось.

Для решения проблемы на помощь вызвали представителей ГСЧС.

В то же время на вызов к пациенту была направлена бригада скорой, которая находилась неподалеку.

Тэги:  скорая, харьков, застряла, гсчс
 
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