ФОТОфакт: Под Харьковом скорую спасли из песчаного плена (ЦЭМПиМК)

Инцидент произошел 17 сентября в Мерефе.
Как сообщили в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, 202-я бригада экстренной медпомощи застряла в песке. Самостоятельно выехать автомобилю не удавалось.
Для решения проблемы на помощь вызвали представителей ГСЧС.
В то же время на вызов к пациенту была направлена бригада скорой, которая находилась неподалеку.
День хорош для деловых и активных людей, главное – избегайте резкости в общении, которая может свести на нет все ваши начинания, обернувшись конфликтом.
Температура, особенно дневная, снизится на 7–11°C. Похолодание будет сопровождаться усилением северо-западного ветра до 15-20 м/с, местами пройдут небольшие дожди, хотя заметного увлажнения не прогнозируется.
Ежегодно 18 сентября во всем мире отмечается Всемирный день мониторинга качества воды.
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