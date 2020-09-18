Главная Новости Криминал и происшествия В ДТП на Салтовке погибла пенсионерка: личность и родственники устанавливаются (ГУ НП)
18.09.2020  11:08   

В ДТП на Салтовке погибла пенсионерка: личность и родственники устанавливаются (ГУ НП)

Следователи расследуют обстоятельства ДТП, в результате которого погибла женщина-пешеход.


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Авария произошла около восьми часов утра 17 сентября на улице Валентиновской.

47-летний житель Дергачевского района на автомобиле «ВАЗ-2106» допустил наезд на женщину-пешехода возрастом около 70 лет.

Пострадавшую в тяжелом бессознательном состоянии госпитализировали в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи. От полученных травм женщина скончалась.

Сейчас личность погибшей и ее родные устанавливаются.

По данному факту следователем открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  дтп, харьков
 
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