18.09.2020 11:08

В ДТП на Салтовке погибла пенсионерка: личность и родственники устанавливаются (ГУ НП)

Следователи расследуют обстоятельства ДТП, в результате которого погибла женщина-пешеход.



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Авария произошла около восьми часов утра 17 сентября на улице Валентиновской.

47-летний житель Дергачевского района на автомобиле «ВАЗ-2106» допустил наезд на женщину-пешехода возрастом около 70 лет.



Пострадавшую в тяжелом бессознательном состоянии госпитализировали в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи. От полученных травм женщина скончалась.

Сейчас личность погибшей и ее родные устанавливаются.



По данному факту следователем открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.