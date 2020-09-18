В ДТП на Салтовке погибла пенсионерка: личность и родственники устанавливаются (ГУ НП)

Следователи расследуют обстоятельства ДТП, в результате которого погибла женщина-пешеход.
Авария произошла около восьми часов утра 17 сентября на улице Валентиновской.
47-летний житель Дергачевского района на автомобиле «ВАЗ-2106» допустил наезд на женщину-пешехода возрастом около 70 лет.
Пострадавшую в тяжелом бессознательном состоянии госпитализировали в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи. От полученных травм женщина скончалась.
Сейчас личность погибшей и ее родные устанавливаются.
По данному факту следователем открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.
День хорош для деловых и активных людей, главное – избегайте резкости в общении, которая может свести на нет все ваши начинания, обернувшись конфликтом.
Температура, особенно дневная, снизится на 7–11°C. Похолодание будет сопровождаться усилением северо-западного ветра до 15-20 м/с, местами пройдут небольшие дожди, хотя заметного увлажнения не прогнозируется.
Ежегодно 18 сентября во всем мире отмечается Всемирный день мониторинга качества воды.
влажность:
давление:
ветер: