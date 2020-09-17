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17.09.2020  08:47   

ВИДЕО: Ночью в Харькове сгорел автомобиль (Соцсети)

Автомобиль сгорел дотла.


// Telegram

Пожар произошел в ночь на 17 сентября на улице Шекспира.

Легковой автомобиль был припаркован во дворе многоэтажки.

«Тачка выгорела дотла», – сообщил телеграм-канал ХС|Харьков.

Официальная информация уточняется.

Видео пожара опубликовали очевидцы в социальных сетях.

 

 

 

Тэги:  пожар, авто, харьков
 
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