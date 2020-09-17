ВИДЕО: Ночью в Харькове сгорел автомобиль (Соцсети)

Автомобиль сгорел дотла.
Пожар произошел в ночь на 17 сентября на улице Шекспира.
Легковой автомобиль был припаркован во дворе многоэтажки.
«Тачка выгорела дотла», – сообщил телеграм-канал ХС|Харьков.
Официальная информация уточняется.
Видео пожара опубликовали очевидцы в социальных сетях.
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