14.09.2020 11:46

Суд оштрафовал водителя маршрутки за стоячих пассажиров

Водителю маршрутки №24 назначили 17 тысяч гривен штрафа за нарушение карантина.



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Как сообщает Kharkiv Today со ссылкой на Реестр судебных решений, днем 1 июля водитель маршрутки №24 перевозил пассажиров от станции метро "Индустриальная" до станции метро "Барабашово".



В салоне было 29 пассажиров, из них 10 стояли и 19 сидели (столько сидячих мест в маршрутке). Патрульные составили на водителя административный протокол за нарушение карантина по ст. 44-3 КУоАП.



12 августа суд признал его виновным и наложил 17 тысяч гривен штрафа. Водитель на судебное заседание не явился.