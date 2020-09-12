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12.09.2020  16:49   

Грузовик и легковушка перекрыли движение (ФОТО)

Об аварии на рельсах сообщают очевидцы.


//t.me

Как информирует Телеграмм-канал ХС Харьков, на Салтовке - ДТП.

Здесь, на Академика Павлова - авария на переезде возле Радмира.

Грузовик поцеловал в филейную часть легковушку.

Так как столкновение произошло на трамвайных рельсах, движение по ним пока остановлено. 

Тэги:  дтп, авария, харьков, пробка, авария на рельсах, остановил движение, трамваи
 
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