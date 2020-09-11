11.09.2020 17:16
Взятка в 50 тысяч: полицейскому сообщили о подозрении (ФОТО)
Неудачная попытка коп заработать на хозяйке водительских прав.
//khar.gp.gov.ua
В ходе досудебного расследования установлено, что полицейскому было поручено провести дознание по факту возможной подделки водительского удостоверения.
Полицейский, вступив в сговор с другими сотрудниками указанного отдела полиции, позвонил фигурантке уголовного производства и предложил встретиться, чтобы обсудить дальнейшее расследование уголовного производства.
Во время разговора сотрудник полиции пообещал не привлекать женщину к уголовной ответственности.
Стоимость такой «услуги» составила 51 тыс. грн.
Сейчас следственные действия продолжаются, устанавливаются все обстоятельства совершения уголовного правонарушения.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, с конфискацией имущества.