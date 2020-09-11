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11.09.2020  17:16   

Взятка в 50 тысяч: полицейскому сообщили о подозрении (ФОТО)

Неудачная попытка коп заработать на хозяйке водительских прав.


//khar.gp.gov.ua
В ходе досудебного расследования установлено, что полицейскому было поручено провести дознание по факту возможной подделки водительского удостоверения.
 
Полицейский, вступив в сговор с другими сотрудниками указанного отдела полиции, позвонил фигурантке уголовного производства и предложил встретиться, чтобы обсудить дальнейшее расследование уголовного производства.
 
Во время разговора сотрудник полиции пообещал не привлекать женщину к уголовной ответственности.
 
Стоимость такой «услуги» составила 51 тыс. грн.
 
Сейчас следственные действия продолжаются, устанавливаются все обстоятельства совершения уголовного правонарушения.
 
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, с конфискацией имущества.
 
 
Источник:   Прокуратура
 Тэги:  взятка, вымогательство, харьков, коп
 
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