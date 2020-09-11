11.09.2020 17:16

Взятка в 50 тысяч: полицейскому сообщили о подозрении (ФОТО)

Неудачная попытка коп заработать на хозяйке водительских прав.



//khar.gp.gov.ua

В ходе досудебного расследования установлено, что полицейскому было поручено провести дознание по факту возможной подделки водительского удостоверения.

Полицейский, вступив в сговор с другими сотрудниками указанного отдела полиции, позвонил фигурантке уголовного производства и предложил встретиться, чтобы обсудить дальнейшее расследование уголовного производства.

Во время разговора сотрудник полиции пообещал не привлекать женщину к уголовной ответственности.

Стоимость такой «услуги» составила 51 тыс. грн.

Сейчас следственные действия продолжаются, устанавливаются все обстоятельства совершения уголовного правонарушения.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, с конфискацией имущества.