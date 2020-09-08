Хулиган, разгромивший сельсовет, сядет на два года

Приговором Волчанского районного суда мужчину приговорили к 2 годам 2 месяцам лишения свободы.
В мае 2020 года 21-летний мужчина, имея непогашенную и неснятую судимость и находясь в состоянии алкогольного опьянения, зашел в служебный кабинет председателя Новоалександровского сельского совета Великобурлукского района.
Хулиган, выражаясь нецензурной бранью, разбросал документацию, переворачивал мебель, а потом начал ходить по другим кабинетам и угрожать окружающим физической расправой. из-за хулиганских действий молодчика работа сельского совета была парализована почти на час.
Во время судебного следствия подсудимый пояснил, что причиной такого вызывающего поведения стало возмущение из-за необходимости ждать в очереди, а контроль над поведением потерял из-за принятых алкогольных напитков. Мужчина полностью признал вину и раскаялся.
Приговором Волчанского районного суда мужчину признали виновным и приговорили к 2 годам 2 месяцам лишения свободы по ч. 1 ст. 71, ч. 3 ст. 296 УК Украины (хулиганство, совершенное лицом, ранее судимым за хулиганство).
Решение суда первой инстанции вступит в законную силу по истечении сроков на апелляционное обжалование.
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