08.09.2020 13:02

Хулиган, разгромивший сельсовет, сядет на два года

Приговором Волчанского районного суда мужчину приговорили к 2 годам 2 месяцам лишения свободы.



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В мае 2020 года 21-летний мужчина, имея непогашенную и неснятую судимость и находясь в состоянии алкогольного опьянения, зашел в служебный кабинет председателя Новоалександровского сельского совета Великобурлукского района.

Хулиган, выражаясь нецензурной бранью, разбросал документацию, переворачивал мебель, а потом начал ходить по другим кабинетам и угрожать окружающим физической расправой. из-за хулиганских действий молодчика работа сельского совета была парализована почти на час.



Во время судебного следствия подсудимый пояснил, что причиной такого вызывающего поведения стало возмущение из-за необходимости ждать в очереди, а контроль над поведением потерял из-за принятых алкогольных напитков. Мужчина полностью признал вину и раскаялся.

Приговором Волчанского районного суда мужчину признали виновным и приговорили к 2 годам 2 месяцам лишения свободы по ч. 1 ст. 71, ч. 3 ст. 296 УК Украины (хулиганство, совершенное лицом, ранее судимым за хулиганство).

Решение суда первой инстанции вступит в законную силу по истечении сроков на апелляционное обжалование.