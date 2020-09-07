07.09.2020 09:02

Частный склад контрафактных сигарет и алкоголя накрыли под Харьковом (ФОТО)

Правоохранители изъяли контрафактную продукцию у у 48-летнего жителя Купянска.



// hk.npu.gov.ua

Во время обыска полицейские обнаружили почти 9000 пачек сигарет с марками акцизного налога белорусского происхождения и более 300 бутылок водки различных производителей с вероятно поддельными марками акцизного налога.



Следственные действия проводились 4 сентября работниками Купянского отдела полиции ГУНП в Харьковской области под процессуальным руководством Купянского отдела Изюмского местной прокуратуры в рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 199 (изготовление, хранение, приобретение, перевозка, пересылка, ввоз в Украину с целью использования при продаже товаров, сбыта или сбыт поддельных денег, государственных ценных бумаг, билетов государственной лотереи, марок акцизного налога или голографических защитных элементов) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 3 до 7 лет тюремного заключения.



Досудебное расследование продолжается, все обстоятельства устанавливаются.