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07.09.2020  09:02   

Частный склад контрафактных сигарет и алкоголя накрыли под Харьковом (ФОТО)

Правоохранители изъяли контрафактную продукцию у у 48-летнего жителя Купянска.


// hk.npu.gov.ua

Во время обыска полицейские обнаружили почти 9000 пачек сигарет с марками акцизного налога белорусского происхождения и более 300 бутылок водки различных производителей с вероятно поддельными марками акцизного налога.

Следственные действия проводились 4 сентября работниками Купянского отдела полиции ГУНП в Харьковской области под процессуальным руководством Купянского отдела Изюмского местной прокуратуры в рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 199 (изготовление, хранение, приобретение, перевозка, пересылка, ввоз в Украину с целью использования при продаже товаров, сбыта или сбыт поддельных денег, государственных ценных бумаг, билетов государственной лотереи, марок акцизного налога или голографических защитных элементов) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 3 до 7 лет тюремного заключения.

Досудебное расследование продолжается, все обстоятельства устанавливаются.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  контрафакт, сигареты, алкоголь, полиция, харьков
 
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