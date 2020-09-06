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06.09.2020  18:50   

Внимание, розыск: 6-летний мальчик потерялся в лесу (ФОТО)

Сотрудниками Первомайского отдела полиции устанавливается местонахождение 6-летнего Всеволода Назаренко.


// hk.npu.gov.ua

Сегодня, 6 сентября около 14:00, мальчик вместе с отцом пошел гулять в лес на территории города Первомайского и неожиданно исчез.

Рост Всеволода около 110 см, глаза серые, волосы короткие, русые.

Был одет в красную футболку, серые штаны.

Парень болеет аутизмом.

«Уважаемые граждане, если вы владеете информацией о местонахождении разыскиваемого, просим сообщить Первомайский отдел полиции по телефонам: дежурная часть (05748) 3-21-12, 066-834-05-82, 066-615-81-70, 102 или другим доступным для вас способом», – обращаются правоохранители.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  пропал без вести, розыск, харьков, полиция
 
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