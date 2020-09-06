Внимание, розыск: 6-летний мальчик потерялся в лесу (ФОТО)

Сотрудниками Первомайского отдела полиции устанавливается местонахождение 6-летнего Всеволода Назаренко.
Сегодня, 6 сентября около 14:00, мальчик вместе с отцом пошел гулять в лес на территории города Первомайского и неожиданно исчез.
Рост Всеволода около 110 см, глаза серые, волосы короткие, русые.
Был одет в красную футболку, серые штаны.
Парень болеет аутизмом.
«Уважаемые граждане, если вы владеете информацией о местонахождении разыскиваемого, просим сообщить Первомайский отдел полиции по телефонам: дежурная часть (05748) 3-21-12, 066-834-05-82, 066-615-81-70, 102 или другим доступным для вас способом», – обращаются правоохранители.
Старайтесь выдерживать свой рабочий ритм, и тогда сможете без проблем разобраться со всеми делами. К тому же у вас появятся интересные возможности.
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